Nergisli bir çınarını daha kaybetti

Mesarya bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden olan Nergisli sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Aslen Sütlüce'li olan ve uzun yıllardan beri Nergisli köyünde yaşayan Emine Ciner dün vefat etti.

Ciner’in vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumenin cenazesi bugün Nergisli köyünde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Nergisli Mezarlığı’na defnedildi.

