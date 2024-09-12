Nergisli, Beraet ablasına ağlıyor

Orta Mesarya bölgesinin büyük köylerinden Nergisli bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Geçitkale-Serdarlı Belediyesi köylerinden olan Nergisli sakinlerinden sevilen sima Beraet Aşıklı bugün vefat etti.

Aşıklı’nın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumenin cenazemiz yarın (13.09.2024) Nergisli Köyü Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip Nergisli Kabristanlığı’na defnedilecek.



