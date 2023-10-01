Nehir Orakçı evinde ölü bulundu

İskele’de ikamet eden Nehir Orakçı (E-63) dün öğle saatlerinde evinde ölü bulundu.

Polis basın bültenine göre, Nehir Orakçı’nın cesedi üzerinde doktor tarafından yapılan dış muayenede, herhangi bir darp veya cebir izine rastlanmadı.

Orakçı’nın ölüm sebebinin tespiti için otopsi yapılacak.

