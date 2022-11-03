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Nedim Güler’in ölüm sebebi "kalp yetmezliği ve kalp krizi"

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Aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren 59 yaşındaki Nedim Güler’in ölüm sebebi “kalp yetmezliği ve kalp krizi” olarak açıklandı

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Nedim Güler’in ölüm sebebi "kalp yetmezliği ve kalp krizi"

Polis basın bültenine göre, salı günü, Yeşilırmak’ta çalıştığı tarlada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Nedim Güler’e otopsi yapıldı. Otopside Güler’in “kalp yetmezliği ve kalp krizi” sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.

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