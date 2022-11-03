Polis basın bültenine göre, salı günü, Yeşilırmak’ta çalıştığı tarlada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Nedim Güler’e otopsi yapıldı. Otopside Güler’in “kalp yetmezliği ve kalp krizi” sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.
Aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren 59 yaşındaki Nedim Güler’in ölüm sebebi “kalp yetmezliği ve kalp krizi” olarak açıklandı
Polis basın bültenine göre, salı günü, Yeşilırmak’ta çalıştığı tarlada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Nedim Güler’e otopsi yapıldı. Otopside Güler’in “kalp yetmezliği ve kalp krizi” sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.