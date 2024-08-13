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Mustafa Öncü hayatını kaybetti

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BRT’nin eski Radyo, Müzik ve Eğlence Yayınları Amiri Mustafa Öncü hayatını kaybetti

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Mustafa Öncü hayatını kaybetti
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Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda uzun yıllar hizmet veren 61 yaşındaki Mustafa Öncü dün gece hayatını kaybetti.
1986’dan, emekli olduğu 2020 yılına kadar BRT’de birçok müzik ve eğlence programına imza atan Mustafa Öncü, dün akşam yürüyüş sırada kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.
BRT'de son olarak Radyo Müzik ve Eğlence Yayınları Amiri görevini  yürüten Öncü, bugün Lefkoşa’da son yolculuğuna uğurlanacak.
 
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