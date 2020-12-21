Mustafa Kemal Saygın hayatını kaybetti

Geçitkale sevilen simalarından birini daha kaybetti.

Aslen Mehmetçik'li olup uzun yıllardır Geçitkale’de ikamet eden Emekli öğretmen Mustafa Kemal Saygın (Kasapoğlu) vefat etti.

Cenazesi bu gün öğle namazına müteakiben Mehmetçik kabristanlığına defnedildi.

