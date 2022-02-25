Mustafa Gökçeoğlu hayatını kaybetti

Ülkemiz kültür ve sanat yaşamında yayımladığı bilimsel çalışmalarla bilinen Araştırmacı - Yazar Mustafa Gökçeoğlu vefat etti.

Ülkemiz kültür ve sanat yaşamında yayımladığı bilimsel çalışmalarla bilinen Araştırmacı - Yazar Mustafa Gökçeoğlu vefat etti.1942 Gönyeli doğumlu emekli matematik öğretmeni olan Mustafa Gökçeoğlu'nun vefatı üzüntüyle karşılandı.Gökçeoğlu'nun vefatını Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanı Şevket Öznur şöyle duyurdu:Kıbrıs Kültürüne yayınladığı bilimsel eserlerle çok büyük katkıları olan gençlik yıllarımda beraber derlemeler yaptığım, bir dönem Yakın Doğu Üniversitesi’nde beraber çalıştığımız değerli hocamız Mustafa Gökçeoğlu vefat etmiştir. Allahtan rahmet diler ailesine sabırlar dileriz. Eserleriyle sonsuza dek yaşayacaktır.