Murat Karagözlü hayata gözlerini yumdu

Pile’nin sevilen simalarından biri daha hayata gözlerini yumdu.
Pile köyünün sevilen ailelerinden olan Karagözlü ailesinin babası Murat Karagözlü bugün hayata gözlerini yumdu.
Karagözlü’nin ölümü bölgede üzüntüyle karşılandı.
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