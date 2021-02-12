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Murat Karagözlü hayata gözlerini yumdu

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Murat Karagözlü hayata gözlerini yumdu
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Pile’nin sevilen simalarından biri daha hayata gözlerini yumdu.
Pile köyünün sevilen ailelerinden olan Karagözlü ailesinin babası Murat Karagözlü bugün hayata gözlerini yumdu.
Karagözlü’nin ölümü bölgede üzüntüyle karşılandı.
 
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