Murat Çallı hayata tutunamadı

İskele’de 13 Temmuz'da bir otelde süs havuzu içinde elektrik işi yaptığı sırada elektrik akımına kapılıp, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 38 yaşındaki Murat Çallı, tüm müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetti.
Polis Basın Bülteni’ne göre, yürütülen soruşturma kapsamında, olayla ilgili olduğu düşünülen H.S. (E-33) ve A.C. (E-44) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.
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