banner913
banner932
Sibel Can, Merit Park Otel'i salladı
Sibel Can, Merit Park Otel'i salladı
25 0
Güney Kıbrıs’ta sıcak çarpmasından bir kişi hayatını kaybetti üç kişi ise hastanede
Güney Kıbrıs’ta sıcak çarpmasından bir kişi hayatını kaybetti üç kişi ise hastanede
25 0
 
Vedat Kaner Easy Lig ve Junior Ligde heyecan artıyor
Vedat Kaner Easy Lig ve Junior Ligde heyecan artıyor
22 0
1 Ağustos tören ve etkinliklerle kutlanacak
1 Ağustos tören ve etkinliklerle kutlanacak
15 0
Taşpınar şehitleri perşembe günü anılacak
Taşpınar şehitleri perşembe günü anılacak
16 0
“KKTC her açıdan güçlenecek”
“KKTC her açıdan güçlenecek”
18 0
Altın Kumsal çöplüğe döndü
Altın Kumsal çöplüğe döndü
20 0
banner1032

Murat Çallı hayata tutunamadı

banner1020

banner974
Murat Çallı hayata tutunamadı
banner971
İskele’de 13 Temmuz'da bir otelde süs havuzu içinde elektrik işi yaptığı sırada elektrik akımına kapılıp, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 38 yaşındaki Murat Çallı, tüm müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetti.
Polis Basın Bülteni’ne göre, yürütülen soruşturma kapsamında, olayla ilgili olduğu düşünülen H.S. (E-33) ve A.C. (E-44) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.