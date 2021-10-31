Müesser Kurumlu sevenlerini üzdü

Lefkoşa sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Uzun yıllardır Lefkoşa'da yaşayan ve etrafında çok sevilen bir kişilik olan Müesser Kurumlu bu sabah hayatını kaybetti.

Kurumlu'nun cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı'na defnedildi.