MTG camiası yasta

Mağusa sevilen bir simasını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Süper Lig'in Mağusa ekiplerinden Mağusa Türk Gücü'nün emektarlarından sevilen kişiliği Olcay Cahit Kutgün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.
MTG sevdalısı olan CAK lakaplı Kutgün'ün vefatı camiada büyük üztüyle karşılandı.
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