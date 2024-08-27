Mormenekşe'yi kahreden ölüm

Mormenekşe köyünün sevilen isimlerinden 60 yaşındaki Bilal Arkın, tatil için gittiği Adana’nın Feke ilçesinde girdiği su kuyusunda hayatını kaybetti.

Kaldığı evin bahçesinde bulunan su kuyusuna inen Arkın’dan haber alamayan 60 yaşındaki komşusu Eyüp Bircan da kuyuya indi.

Kuyudan kimse çıkmayınca çevredekiler durumu jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Ekipler, uzun uğraşlar sonucu kuyudan 2 kişinin cansız bedenini çıkardı.

Cesetler, incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

