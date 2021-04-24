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Mormenekşe Rabia ablasını kaybetti

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Mormenekşe Rabia ablasını kaybetti
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Aslen Larnaka'ya bağlı Celyalı olan ve Mormenekşe'ye evlenerek orada yaşamını sürdüren Rabia Atamert bugün hayatını kaybetti.
Mormenekşe  köyünün sevilen simalarından olan Rabia Atamert'in vefatı başta ailesi olmak üzere bölgede üzüntü yarattı.
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