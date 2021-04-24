Mormenekşe Rabia ablasını kaybetti

Aslen Larnaka'ya bağlı Celyalı olan ve Mormenekşe'ye evlenerek orada yaşamını sürdüren Rabia Atamert bugün hayatını kaybetti.
Mormenekşe köyünün sevilen simalarından olan Rabia Atamert'in vefatı başta ailesi olmak üzere bölgede üzüntü yarattı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.