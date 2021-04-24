Mormenekşe Rabia ablasını kaybetti

Aslen Larnaka'ya bağlı Celyalı olan ve Mormenekşe'ye evlenerek orada yaşamını sürdüren Rabia Atamert bugün hayatını kaybetti.

Mormenekşe köyünün sevilen simalarından olan Rabia Atamert'in vefatı başta ailesi olmak üzere bölgede üzüntü yarattı.