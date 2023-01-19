banner875
banner885
Müthiş maç Marmara'nın
Müthiş maç Marmara'nın
15 0
Kiev yakınlarında helikopter düştü: Ukrayna İçişleri Bakanı Monastırskiy'in yanı sıra yardımcısı dahil 16 kişi öldü
Kiev yakınlarında helikopter düştü: Ukrayna İçişleri Bakanı Monastırskiy'in yanı sıra yardımcısı dahil 16 kişi öldü
18 0
 
Alayköy’de cimnastik salonu hazır
Alayköy’de cimnastik salonu hazır
27 0
Türkiye ile KKTC arasında güvenlik işbirliğine dair anlaşma imzalanacak
Türkiye ile KKTC arasında güvenlik işbirliğine dair anlaşma imzalanacak
23 0
En hırçın Yeşilova, en centilmen Değirmenlik
En hırçın Yeşilova, en centilmen Değirmenlik
100 0
Heathrow Havaalanı'nda uranyum bulund
Heathrow Havaalanı'nda uranyum bulund
37 0
Dr. Küçük katıksız bir Atatürkçüydü
Dr. Küçük katıksız bir Atatürkçüydü
33 0
banner878

Mormenekşe Münür abisine ağlıyor

banner476

banner825
Mormenekşe Münür abisine ağlıyor
Yeniboğaziçi Belediyesi’ne bağlı Mormenekşe köyü sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Mormenekşe köyünün sevilen simalarından olan ve yardımseverliğiyle bilinen Münür Zurnacılar bugün hayatını kaybetti.
Yeniboğaziçi eski belediye başkanı Mustafa Zurnacılar’ın amcası olan Münür Zurnacılar’ın vefatı bölgede üzüntüyle karşılandı.
 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.