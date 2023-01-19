Mormenekşe Münür abisine ağlıyor

Yeniboğaziçi Belediyesi’ne bağlı Mormenekşe köyü sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Mormenekşe köyünün sevilen simalarından olan ve yardımseverliğiyle bilinen Münür Zurnacılar bugün hayatını kaybetti.

Yeniboğaziçi eski belediye başkanı Mustafa Zurnacılar’ın amcası olan Münür Zurnacılar’ın vefatı bölgede üzüntüyle karşılandı.



