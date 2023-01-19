Mormenekşe Münür abisine ağlıyor

Yeniboğaziçi Belediyesi’ne bağlı Mormenekşe köyü sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Mormenekşe köyünün sevilen simalarından olan ve yardımseverliğiyle bilinen Münür Zurnacılar bugün hayatını kaybetti.
Yeniboğaziçi eski belediye başkanı Mustafa Zurnacılar’ın amcası olan Münür Zurnacılar’ın vefatı bölgede üzüntüyle karşılandı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.