Miralay ailesi yasa boğuldu

Mesarya bölgesinin büyük köylerinden olan İnönü sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

İnönü sakinlerinden Miralay ailesinin sevilen siması Erol Miralay bugün sabah saatlerinde aniden rahatsızlanarak vefat etti.

Miralay’ın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumun cenazesi yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında İnönü Mezarlığı’na defnedilecek.

