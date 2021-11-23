banner583
Tarihi postane ilgi bekliyor
Tarihi postane ilgi bekliyor
7 0
Garavolliciler iş başında
Garavolliciler iş başında
70 0
 
37 0
MTG’den renktaşına darbe
MTG’den renktaşına darbe
28 0
2022 Hyundai Creta, adeta küçük bir Tucson
2022 Hyundai Creta, adeta küçük bir Tucson
44 0
Ada genelinde 5G anlaşması
Ada genelinde 5G anlaşması
53 0
Gençler, Cenker'le 3 puanı yazdı
Gençler, Cenker'le 3 puanı yazdı
86 0
banner661
banner726

Minareliköy’ü yasa boğan ölüm

banner476

banner714
Minareliköy’ü yasa boğan ölüm
banner721
Değirmenlik Belediyesi’ne bağlı Minareliköy sevilen bir simasının ani vefatı ile yasa boğuldu.
Eski polis çavuşu ve Minareliköy’ün sevilen simalarından Ahmet Küçük bu sabaha karşı evinde geçirdiği ani rahatsızlık sonucunda hayatını kaybetti.
57 yaşında olan Ahmet Küçük’ün vefatı hem polis teşkilatında hem de Minareliköy’de büyük üzüntüyle karşılandı. Küçük’ün yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Minareliköy Kabristanlığı’na defnedileceği bildirildi.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.