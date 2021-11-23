Minareliköy’ü yasa boğan ölüm

Değirmenlik Belediyesi’ne bağlı Minareliköy sevilen bir simasının ani vefatı ile yasa boğuldu.

Eski polis çavuşu ve Minareliköy’ün sevilen simalarından Ahmet Küçük bu sabaha karşı evinde geçirdiği ani rahatsızlık sonucunda hayatını kaybetti.

57 yaşında olan Ahmet Küçük’ün vefatı hem polis teşkilatında hem de Minareliköy’de büyük üzüntüyle karşılandı. Küçük’ün yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Minareliköy Kabristanlığı’na defnedileceği bildirildi.

