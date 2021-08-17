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Mesut Merter son yolculuğuna uğurlandı

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Mesut Merter son yolculuğuna uğurlandı
Tatlısu’da geçtiğimiz Cuma günü geçirdiği kalp krizi sonrasında yaşamını yitiren Mesut Meter bugün defnedildi. Kıbrıslı Türklerin ilk örgütlenme dönemlerinin aktif isimlerinden ve TMT döneminde birçok görevler üstlenen Mesut Meter dün yapılan askeri törenin ardından Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedildi.
Aslen Yiğitler’li (Arçoz) olan ancak uzun zamandır Tatlısu'da ikamet eden ve UBP milletvekili Faiz Sucuoğlu'nun kayınbabası da olan Mesut Merter, Rauf Denktaş’ın Cumhurbaşkanlığı sürecindeki ilk özel kalem müdürü, tiyatro ve radyo oyunları sanatçısı, Mersin Temsilciliği kurucusuydu.
Merter gözyaşları arasında asker omuzlarında son yolculuğuna uğurlandı.
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