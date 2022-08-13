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Mertkaya ailesinin acı günü

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Mertkaya ailesinin acı günü
Orta Mesarya bölgesinin büyük köylerinden Balıkesir sevilen bir simasını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Balıkesir sakini Mertkaya ailesinin çınarı Menteş Mertkaya hayata gözlerini yumdu.
Eski futbol hakemlerinden Cevdet Mertkaya'nın da babası olan Menteş Mertkaya bugün Balıkesir Camisi'nde kılınan öğle namazına müteakip Balıkesir Mezarlığı'na defnedildi. 
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