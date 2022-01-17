Mertdin ailesinin acı günü

Lefkoşa sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Uzun yıllar K.Kaymaklı'da futbol oynayan ve KaymaklılarınLefkoşalıların sevdiği bir kişi olan Oktay Mertdin bugün hayatını kaybetti.

Antrenör Muharrem ve Mertan Metin kardeşlerin de babası olan Oktay Mertdin bir süreden beridir hastanede tedavi görüyordu.

Vefatıyla sevenlerini yasa boğan Mertdin'in cenazesi yarın öğlen namazının ardından Hamitköy Cami'nde kılınacak cenaze namazından sonra Hamitkoy Mezarlığında defnedilecek.

