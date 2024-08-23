Merit Otelleri yasta

Merit Otelleri sevilen bir personelini zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Merit Crystal Cove Otel’in Muhasebe Müdürü Harun Özer, Sivas’ta geçirdiği elim trafik kazası sonucunda hayatını kaybetti.
Özer’in vefatı başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.
Merhumun cenazesi bugün memleketi Giresun’da kılınan öğle namazına müteakip defnedildi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.