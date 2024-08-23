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Merit Otelleri yasta

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Merit Otelleri yasta
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Merit Otelleri sevilen bir personelini zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Merit Crystal Cove Otel’in Muhasebe Müdürü Harun Özer, Sivas’ta geçirdiği elim trafik kazası sonucunda hayatını kaybetti.
Özer’in vefatı başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.
Merhumun cenazesi bugün memleketi Giresun’da kılınan öğle namazına müteakip defnedildi.
 
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