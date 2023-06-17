Meriç'ten ikinci acı haber

Mesarya bölgesi köylerinden Meriç köyü bugün arka arkaya ölümlerle sarsıldı.
Meriç sakini sevilen insan Süleyman Çapkın bugün vefat etti.
Çapkın'ın vefatı bölgede üzüntüyle karşılandı.
Süleyman Çapkın'ın cenazesi bugün kılınan öğle namazı sonrasında Balıkesi Kabristanlığı'na defnedildi.
Meriç köyü bugün sabah saatlerinde bir başka çınarı Hasan Hasan lakaplı Arif Mehmet Hayırsever'i kaybetmişti.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.