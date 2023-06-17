banner913
banner932
Marmara ve DAÜ avantajlı
Marmara ve DAÜ avantajlı
9 0
“Sanat İyileştirir”, resim sergisi büyüledi
“Sanat İyileştirir”, resim sergisi büyüledi
26 0
 
11 0
Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun iki oyunu prömiyer yapacak
Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun iki oyunu prömiyer yapacak
10 0
“Bölgesel işbirliği geliştirilmeli”
“Bölgesel işbirliği geliştirilmeli”
12 0
Bedelli askerlik yoklaması 3 Temmuz’da yapılacak
Bedelli askerlik yoklaması 3 Temmuz’da yapılacak
24 0
Amcaoğlu’ndan vefa örneği
Amcaoğlu’ndan vefa örneği
51 0
banner915

Meriç'ten ikinci acı haber

banner953

banner825
Meriç'ten ikinci acı haber
banner931
Mesarya bölgesi köylerinden Meriç köyü bugün arka arkaya ölümlerle sarsıldı.
Meriç sakini sevilen insan Süleyman Çapkın bugün vefat etti.
Çapkın'ın vefatı bölgede üzüntüyle karşılandı.
Süleyman Çapkın'ın cenazesi bugün kılınan öğle namazı sonrasında Balıkesi Kabristanlığı'na defnedildi.
Meriç köyü bugün sabah saatlerinde bir başka çınarı Hasan Hasan lakaplı Arif Mehmet Hayırsever'i kaybetmişti.
banner952
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.