Meriç Osman abisine ağlıyor

Ülkemiz değerli bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Aslen Meriç(Moralı) ve Özlem Hellimleri’nin kurucusu olan Osman Atanur dün vefat etti.

80 yaşında hayata gözlerini yuman Atanur, bugün öğle namazına müteakip İsmail Safa Camisi’nde kılınan cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedildi.

