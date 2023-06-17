Meriç bir çınarını daha kaybetti

Mesarya köylerinden Meriç(Mora) sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Meriç’te “Hasan Hasan” olarak bilinen Arif Salih Hayırsever hayatını kaybetti.

Hayırsever’in cenazesi bugün ikindi namazının ardından saat 16.30’da Meriç Köy Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

