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Merhum Milletvekili Ahmet Elbasan pazartesi günü anılacak

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Merhum Milletvekili Ahmet Elbasan pazartesi günü anılacak
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Demokrat Parti (DP) Milletvekiliyken trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Elbasan ölüm yıldönümünde kabri başında anılacak.
DP’den verilen bilgiye göre, merhum Milletvekili Elbasan'ın ölümünün 23'üncü yıldönümü nedeniyle pazartesi günü saat 17.30'da İskele Kabristanlığı'nda anma töreni düzenlenecek.           
Elbasan, 2001 yılında geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybetmişti.
 
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