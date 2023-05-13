Mehmetçik, Zalihe ablasına ağlıyor

Karpaz bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Mehmetçik sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Mehmetçik köyünün sevilen ailelerinden Mirka ailesinin çınarı olan Zalihe Mirka, dün hayata gözlerini yumdu.
Mirka'nın cenazesi bugün Mehmetçik Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Mehmetçik Kabristanlığı'na defnedildi.
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