Mehmetçik yasta

Karpaz bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Mehmetçik sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor.

Mehmetçik köyünün sevilen sayılan simalarından İbrahim Sarı bugün hayata gözlerini yumdu.

Sarı’nın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumun cenazesi, yarın 27 Eylül 2024 tarihinde Mehmetçik Camii’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Mehmetçik Kabristanlığı’na defnedilecek



