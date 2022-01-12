banner762
banner753
“Bu düzene dur diyecek yok mu?”
“Bu düzene dur diyecek yok mu?”
17 0
GÜNSEL, metaverse dünyasında yerini aldı
GÜNSEL, metaverse dünyasında yerini aldı
20 0
 
Takımlar kamplarda hazırlanıyor
Takımlar kamplarda hazırlanıyor
47 0
Her yeri çöplüğe çevirdik
Her yeri çöplüğe çevirdik
128 0
25 yıldan sonra ikinci büyük deprem
25 yıldan sonra ikinci büyük deprem
68 0
İçişleri Bakanlığı telefonları arızalı mı?
İçişleri Bakanlığı telefonları arızalı mı?
17 0
“Helen yayındaki depremler, Kıbrıs yayını tetikledi”
“Helen yayındaki depremler, Kıbrıs yayını tetikledi”
35 0
banner661
banner726

Mehmetçik yasta

banner476

banner714
Mehmetçik yasta
Karpaz bölgesi köylerinden Mehmetçik sevilen bir simasını beklenmedik bir zamanda kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Mehmetçik köyünün sevilen sayılan simalarından Mehmet Erişen ani bir rahatsızlık sonucunda hayatını kaybetti.
Rios lakaplı Erişen kılınacak öğle namazına müteakip Mehmetçik Mezarlığı’na defnedilecek.
Mehmetçik dünde köyün çınarlarından İbrahim Kasapoğlu’nun vefatıyla sarsılmıştı.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.