Mehmetçik yasta

Karpaz bölgesi köylerinden Mehmetçik sevilen bir simasını beklenmedik bir zamanda kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Mehmetçik köyünün sevilen sayılan simalarından Mehmet Erişen ani bir rahatsızlık sonucunda hayatını kaybetti.

Rios lakaplı Erişen kılınacak öğle namazına müteakip Mehmetçik Mezarlığı’na defnedilecek.

Mehmetçik dünde köyün çınarlarından İbrahim Kasapoğlu’nun vefatıyla sarsılmıştı.

