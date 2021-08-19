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Mehmetçik yasta

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Mehmetçik yasta
Karpaz bölgesinin en büyük yerleşim yerlerinden Mehmetçik bugün sabah saatlerinde aldığı bir kötü haberle yasa boğuldu.
Mehmetçik köyünün sevilen simalarından olan 50 yaşındaki Celal Erenyurt bir süreden beridir yakalandığı hastalığa karşı yaptığı mücadeleyi bu sabaha yakın kaybetti. Ölümü başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğarken Erenyurt'un cenazesi bugün öğle namazının ardından Mehmetçik Kabristanlığına defnedileceği öğrenildi.
 
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