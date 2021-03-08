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Mehmetçik 'Kemal İmam'ına ağlıyor

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Mehmetçik 'Kemal İmam'ına ağlıyor
Karpaz bölgesi köylerinden Mehmetçik sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Mehmetçik köyünün yıllar yılı imamlığını icra eden, Kemal İmam olarak bilinen bölgenin sevilen ve sayılan kişilerinden biri olan Kemal Onbaşı bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
Onbaşı’nın naaşı kılınan öğle namazına müteakip Mehmetçik Kabristanlığı’nda defnedildi.
 
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