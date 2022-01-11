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Mehmetçik, İbrahim dayısına ağlıyor

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Mehmetçik, İbrahim dayısına ağlıyor
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Karpaz bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Mehmetçik köyü bir çınarını daha yitirdi.
Mehmetçik köyünün sevilen simalarından İbrahim Kasapoğlu bugün hayatını kaybetti.
Kasapoğlu kılınacak ikindi namazı sonrasında Mehmetçik Mezarlığı’na defnedilecek.
 
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