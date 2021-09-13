Mehmetçik, Hanife teyzesine ağlıyor

Mehmetçik bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Karpaz bölgesinin büyük köylerinden Mehmetçik köyünün sevilen simalarından Hanife Nezih bugün hayatını kaybetti.
Hanife Nezih, bugün ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Mehmetçik Kabristanlığı’na defnedilecek.
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