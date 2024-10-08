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Mehmetçik, bir çınarını daha kaybetti

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Mehmetçik, bir çınarını daha kaybetti
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Karpaz bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Mehmetçik köyü sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Mehmetçik sakini sevilen çınar Hasan Erenyurt dün vefat etti.
Erenyurt’un vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhumun cenazesi bugün kılınan öğle namazına müteakip Mehmetçik Mezarlığı’na defnedildi.
 
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