Mehmetçik bir çınarını daha kaybetti

Karpaz bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Mehmetçik bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Mehmetçik köyünün sevilen çınarlarından olan Mehmet Zornacı, dün vefat etti.

Zornacı’nın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumun cenazesi bugün Mehmetçik Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Mehmetçik Kabristanlığı’na defnedildi.