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Mehmetçik bir çınarını daha kaybetti

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Mehmetçik bir çınarını daha kaybetti
Karpaz bölgesinin büyük köylerinden Mehmetçik bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Milli mücadele yıllarında TMT ve Mücahit komutanı olarak görev yapan emekli baş öğretmen Fahri Veziroğlu hayata gözlerini yumdu.
Veziroğlu, bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında askeri törenle Mehmetçik Mezarlığı’na defnedildi.
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