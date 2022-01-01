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Mehmet Yangın sevenlerini üzdü

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Mehmet Yangın sevenlerini üzdü
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Güzelyurt sevilen genç bir simasının ani vefatıyla şok yaşadı.
Yangın ailesinin genç fertlerinden Mehmet Yangın dün ani rahatsızlık sonucunda hayatını kaybetti.
 
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