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Medya dünyasının acı kaybı

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Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda yayın yönetim sorumlusu, program yapımcısı ve sunucusu olarak yıllarca görev yapan Sevilay Direkoğlu hayatını kaybetti.

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Medya dünyasının acı kaybı
 

Mesleğine tutkusuyla tanınan Direkoğlu, emekli olduktan sonra da camiadan kopmamış ve birçok sosyal etkinlikte bulunmuştu.

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt, Sevilay Direkoğlu’nun vefatı nedeniyle mesaj yayımladı. Özkurt mesajında, uzun yıllar BRTK’ya hizmetler veren Sevilay Direkoğlu’na Allah’tan rahmet, yaslı ailesine başsağlığı diledi.
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