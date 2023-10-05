Maraş, Muhterem anasına ağlıyor

Gazimağusa’nın Maraş bölgesi sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Maraş bölgesi sakinlerinden güler yüzlülüğü yardım severliğiyle bilinen Muhterem Yavuz bugün vefat etti.

Yavuz’un cenazesi yarın Maraş bölgesindeki Ulu Cami’de kılınacak öğle namazına müteakip Mağusa Kabristanlığı’na defnedilecek.



