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Maraş bölgesi yasa boğuldu

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Maraş bölgesi yasa boğuldu
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Gazimağusa Maraş bölgesi, Anadolu mahallesinin sevilen insanlarından Mustafa Kaya hayatını kaybetti.
Aniden rahatsızlanan 48 yaşındaki Mustafa Kaya kaldırıldığı hastanede yapılan  tüm  müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Doğu Akdeniz Üniversitesi çalışanı olan Kaya’nın vefatı Mağusa bölgesinde derin üzüntüyle karşılandı.
 
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