Maraş bölgesi yasa boğuldu

Gazimağusa Maraş bölgesi, Anadolu mahallesinin sevilen insanlarından Mustafa Kaya hayatını kaybetti.
Aniden rahatsızlanan 48 yaşındaki Mustafa Kaya kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Doğu Akdeniz Üniversitesi çalışanı olan Kaya’nın vefatı Mağusa bölgesinde derin üzüntüyle karşılandı.
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