Mallıdağ yasa boğuldu

Mesarya bölgesinin kuzey yamaçlarının şirin köylerinden olan Mallıdağ sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Mallıdağ köyünün ve bölgenin sevilen ismi Özlem Basri dün gece hayata gözlerini yumdu.

İki kız ve bir oğlan çocuğu bulunan merhume Özlem Basri yarın Mallıdağ köyü camisinde kılınacak öğle namazına müteakip Mallıdağ Kabristanlığı’na defnedilecek.

