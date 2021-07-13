Mallıdağ, Nermin ablasına ağlıyor

Mesarya bölgesi belediyelerinden Geçitkale Belediyesi'ne bağlı şirin köylerimizden Mallıdağ köyü sevilen bir simasını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Mallıdağ köyünde paneri işleriyle bilinen köyün sevilen isimlerinden Nermin Topal hayata gözlerini yumdu.
Köyün çınarlarından olan Nermin Topal'ın vefatı bölgede uzuntüyle karşılanırken, merhumenin naaşı yarın Mallıdağ Kabristanlığı'na defnedilecek.
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