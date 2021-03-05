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Mallıdağ, Hüseyin abisini kaybetti

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Mallıdağ, Hüseyin abisini kaybetti
Geçitkale bölgesinin şirin köylerinden olan Mallıdağ bir büyüğünü daha kaybetti.
Mallıdağ(Melunda) köyünün sevilen simalarından Hüseyin Kasabalı bugün hayatını kaybetti.
Mallıdağ ve bölge halkı tarafından sevilen bir kişi olan Hüseyin Kasabalı’nın vefatı bölgede üzüntü yarattı.
 
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