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Mağusa, Soner abisine ağlıyor

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Mağusa, Soner abisine ağlıyor
Mağusa sevilen bir iş insanını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Gazimağusa'nın sevilen ve önde gelen iş insanlarında Soner Lama vefat etti.
Lama’nın ani vefatı başta ailesi olmak üzere bölgede üzüntüyle karşılandı.
Soner Lama, yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Gazimağusa Kabristanlığı’na defnedilecek.
 
 
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