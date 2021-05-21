Mağusa sevilen simalarından birini daha kaybetti

Mağusa'nın tanınmış simalarından Hasan Metin hayatını kaybetti.
Yıllarca Benzincioğlu Petrol'de çalışan ve bir süre önce gittiği Gaziantep'de Koronavirüs'e yakalandığı öğrenilen 54 yaşındaki Metin'den gece saatlerinde üzücü haber geldi.
Metin'in beklenmedik ölümü Mağusa'da üzüntü yarattı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.