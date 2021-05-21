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Mağusa sevilen simalarından birini daha kaybetti

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Mağusa sevilen simalarından birini daha kaybetti
Mağusa'nın tanınmış simalarından Hasan Metin hayatını kaybetti.
Yıllarca Benzincioğlu Petrol'de çalışan ve bir süre önce gittiği Gaziantep'de Koronavirüs'e yakalandığı öğrenilen 54 yaşındaki Metin'den gece saatlerinde üzücü haber geldi.
Metin'in beklenmedik ölümü Mağusa'da üzüntü yarattı.
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