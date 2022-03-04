Mağusa sevilen bir simasını daha kaybetti

Mağusa sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Mağusa Limanı'nda yıllarca gemilerde çalışarak hayatını kazanan ve Mağusa'da sevilen bir kişilik olan Kerim Sertsel bugün hayata gözlerini yumdu.
Sersel'in cenazesi bugün ikindi namazı sonrasında kılnan cenaze namazına müteakip Mağusa Kabristanlığı'na defnedildi..
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