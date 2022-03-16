Mağusa'nın dondurmacı 'Burhan abi'si hayatını kaybetti

Mağusa bölgesi sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Kıbrıs gazisi olan ve uzun yıllar Mağusa ve İskele bölgesinde köy köy gezerek dondurma satan Burhan Gül vefat etti.

1990'lı yıllarda çocukların Burhan abisi olarak bilinen 'Burhan'ın Dondurmaları' adıyla gezerek dondurma satan Burhan Gül'ün vefatı bölgede üzüntüyle karşılandı.