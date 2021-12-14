Mağusa Nevin ablasına ağlıyor

Mağusa sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Fotoğrafçılık camiasının ve Mağusa’nın çok sevilen siması Nevin Yüksek hayatını kaybetti.

Bir süreden beridir Lefkoşa Devlet Hastanesinde tedavi görmekte olan Yüksek hayata tutunamadı.

Nevin Yüksek’in cenazesi yarın öğle namazına müteakip Gazimağusa Kabristanlığı’na defnedilecek.

