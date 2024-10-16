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Mağusa, Mustafa abisine ağlıyor

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Mağusa, Mustafa abisine ağlıyor
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Gazimağusa’nın sevilen simalarından Mustafa Hamiloğlu yaşamını yitirdi.
Hamiloğlu’nun vefatı başta ailesi olmak üzere sevenleri yasa boğdu.
Merhumun cenazesi yarın Mağusa’da kılınacak öğle namazının ardından Gazimağusa Mezarlığı’na defnedilecek.
 
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