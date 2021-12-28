Mağusa, Melek ablasına ağlıyor

Mağusa sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Aslen Mehmetçik'li olup uzun yıllardan beridir Mağusa'da ikamet eden Melek Lama dün hayatını kaybetti.

Lama, kılınan öğle namazı sonrasında bugün Mağusa Kabristanlığı'na defnedildi.