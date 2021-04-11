Mağusa 'Hasan hoca'sına ağlıyor

Aslen Altınovalı olup Gazimağusa da ikamet eden ayrıca Aylanç Şoför Okulu direktörü olan Hasan AYLANÇ (Hoca) hayatını kaybetti.

Kısa sürede tutulduğu hastalık ile yaşam mücadelesini bu sabah kaybeden 67 yaşındaki Hasan Aylanç'ın ölümü başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

Özellikle İskele bölgesinde sevilen ve tanınan bir kişilik olan Aylanç'ın cenazesi yarın saat 11.00'de Gazimağusa Kabristanlığı'nda kılınacak cenaze namazı sonrasında defnedilecek.