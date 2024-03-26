Mağusa Erdal abisine ağlıyor

Gazimağusa sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Ülkemizin sevilen simalarından olan Erdal Tipi, bugün hayatını kaybetti. 71 yaşında vefat eden Tipi'nin vefatı başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

Erdal Tipi'nin cenazesi yarın Gazimağusa Kabristanlığı'nda kılınacak öğle namazının ardından sonra Gazimağusa Kabristanlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.